VIDEO Valentino Rossi pronto per la 100 km dei Campioni | “Divertiamoci”

(Di sabato 4 dicembre 2021) Tuttoal ranch dia Tavullia per la 100 km dei, classico appuntamento di fine anno: la settima edizione dell’evento motoristico organizzato dal Dottore nel weekend del 4-5 dicembre vedrà al via, oltre a, tra gli altri, Alex Rins (Suzuki), Fabio Di Giannantonio (Ducati Gresini), Luca Marini (Ducati VR46), Marco Bezzecchi (Ducati VR46) e Maverick Vinales (Aprilia). A sorpresa sarà presente anche lo spagnolo Jorge Lorenzo, oltre ad Iker Lecuona e Jeremy McGrath: la gara torna a due anni dalla vittoria, datata 2019, diin coppia con Luca Marini, che riuscirono nell’impresa anche nel 2016. INTERVISTAFoto: LaPresse

Advertising

corsedimoto : VIDEO MOTOGP - Luca Marini nel 2022 avrà a fianco David Munoz, il capo tecnico ereditato da Valentino Rossi. 'E' un… - saudadeRD : RT @lu_pensu: in attesa di S.Valentino e che D&R facciano un replay, vi sblocco un ricordo: R: 'Ragazzi notizia shock: IO E DAYANE CI SIAM… - ibarraneta : BOCA BOCA SIEMPRE BOCA BOCA Valentino Simoni... - AigetEnergia : RT @Radio1Rai: #Manovra #Draghi media sui fondi contro il caro bollette dopo lo stop alla proposta di un contributo di solidarietà per i re… - valeari88 : RT @Ann_dolphin2: #ciavarrini Cli hai i nostri stessi gusti??ah quella suite di San Valentino... Resterà nella storia?? -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Valentino

Il parroco don Ugo Di Marzo 'parla di passerella inutile' (GUARDA IL) Residenti, operatori ...consiglieri comunali e di circoscrizione si sono dati appuntamento nella palestra comunale '...8 maggio 2020,Rossi si allena al ranch VEDI ANCHE Razali si pente: "Non avrei dovuto prendere Rossi" Yamaha presenta la R1 GYTR VR46 dedicata aRossi () Lorenzo fa luce sui ...Tutto pronto al ranch di Valentino Rossi a Tavullia per la 100 km dei Campioni, classico appuntamento di fine anno: la settima edizione dell'evento motoristico organizzato dal Dottore nel weekend del ...Anche quest’anno l’Abruzzo protagonista con le sue bellezze paesaggistiche e architettoniche. E in più una sezione speciale dedicata al Covid ...