VIDEO Roma-Inter | batosta giallorossa con lezione nerazzurra | social scatenati

Advertising

Tg3web : Tanti giovani appassionati della lettura alla Nuvola di Roma per 'Più libri più liberi', la fiera della piccola edi… - DAZN_IT : Roma-Inter non è mai una partita qualunque ?? 'Throwback' è su @Inter_TV, disponibile su #DAZN - calciomercatoit : ??Da #RomaInter a #NapoliAtalanta: SEGUITE la MARATONA #SerieA sulla CMIT TV ???Conduce @MarcoGiordano6 ??Con… - NethipEdien2000 : RT @Tg3web: Tanti giovani appassionati della lettura alla Nuvola di Roma per 'Più libri più liberi', la fiera della piccola editoria. https… - edoardismo : RT @matted40783074: Fonseca quando tornerà sulla panchina della Roma dopo l’esonero Di Mourinnho: -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Roma

Un pomeriggio ad alta tensione a piazza dei Cinquecento, il grande piazzale antistante la stazione Termini, dove un uomo armato di un grosso coltello ha seminato il panico. Ilgirato sabato 4 dicembre mostra i momenti più concitati, con i poliziotti intervenuti per sedare l'uomo, un nigeriano di 36 anni, che urla frasi sconnesse e minaccia gli agenti con il coltello. ......49 Francesco Totti torna all'Olimpico dopo 2 anni Francesco Totti torna ad assistere una partita dellaall'Olimpico a due anni dall'ultima volta. Sui social impazzano le foto e idell'ex ...Palermo e la raccolta dei rifiuti: un rapporto che non ha mai funzionato fino in fondo. Spesso, in passato, si è usato il termine "emergenza" per indicare lo stato critico delle strade del capoluogo s ...Non c'è storia all'Olimpico, dove l'Inter si impone già dal primo tempo con le reti di Calhanoglu, Dzeko e Dumfries. Un altro ko per la Roma, che ha perso sette delle prime 16 partite di Serie A per l ...