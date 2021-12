VIDEO Milan-Salernitana 2-0 | gol Serie A | highlights e sintesi Decisivi Kessié e Saelemaekers

(Di sabato 4 dicembre 2021) Il calcio in Italia ha visto proseguire la sedicesima giornata del girone di andata dellaA 2020-2021: nell’unico incontro delle ore 15.00 ilha vinto per 2-0 in casa contro la. Reti decisive dial 5? eal 18?.2-0 IL GOL DI KESSIE’ Quando capisci che sta per succedere qualcosa…##LEAO #kessie pic.twitter.com/SIM4yQVKE8 — Lorenzo (@nassetta55) December 4, 2021 IL GOL DIMA IO POSSO PIANGERE PER QUESTE DUE MERAVIGLIE?? ##Semprepic.twitter.com/NmvnI6DD9B — Anastasia (@missanastasiaax) December 4, ...

Prima della sfida di campionato contro la Salernitana, a San Siro, i rossoneri scendono in campo per il riscaldamento con una maglia dedicata al difensore danese. Poi la rete con dedica del belga...Umberto Tessier) PROBABILI FORMAZIONISALERNITANA/ Quote, Junior Messias è l'uomo del momentoSALERNITANA STREAMINGE DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A La diretta tv ...16.54 Milan batte Salernitana e vola in testa Il Milan supera la Salernitana (2-0) e, in attesa del posticipo Napoli-Atalan- ta,vola solitario in testa alla classi- fica. I campani restano ultimi.I rossoneri salgono momentaneamente in vetta alla classifica, mentre i campani falliscono il sorpasso al Cagliari ...