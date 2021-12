VIDEO Biathlon, Roeiseland vince l’inseguimento di Oestersund. Wierer e Vittozzi fuori dalla top-10 (Di sabato 4 dicembre 2021) Marte Roeiseland ha vinto la gara a inseguimento di Oestersund, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di Biathlon. La norvegese si è impost al termine di una gara decisamente serrata, riuscendo a recuperare dalla dodicesima posizione in cui aveva concluso la gara sprint. La scandinava, con un solo errore al tiro, ha regolato tre avversarie in un finale decisamente rovente. Alle sue spalle si sono piazzate le francesi Anais Bescond (seconda a 4.8, zero errori) e Anais Chevalier (terza a 7.0, un errore), quarta l’austriaca Hauser che partiva col pettorale numero 1. Gara non brillantissima per le azzurre, incapaci di rimontare. Dorothea Wierer è 13ma a 1’23”, pagando a caro prezzo due errori al poligono (ha recuperato tre piazze rispetto alla sprint), Lisa Vittozzi è 20ma a 2” ... Leggi su oasport (Di sabato 4 dicembre 2021) Marteha vinto la gara a inseguimento di, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di. La norvegese si è impost al termine di una gara decisamente serrata, riuscendo a recuperaredodicesima posizione in cui aveva concluso la gara sprint. La scandinava, con un solo errore al tiro, ha regolato tre avversarie in un finale decisamente rovente. Alle sue spalle si sono piazzate le francesi Anais Bescond (seconda a 4.8, zero errori) e Anais Chevalier (terza a 7.0, un errore), quarta l’austriaca Hauser che partiva col pettorale numero 1. Gara non brillantissima per le azzurre, incapaci di rimontare. Dorotheaè 13ma a 1’23”, pagando a caro prezzo due errori al poligono (ha recuperato tre piazze rispetto alla sprint), Lisaè 20ma a 2” ...

