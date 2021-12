Viaggio di 3.000 chilometri con un veicolo a energia solare: l’ impresa degli studenti in giro per l’ Europa (Di sabato 4 dicembre 2021) 22 studenti olandesi hanno dimostrato come un veicolo sostenibile, alimentato unicamente dall’energia solare, permetta di viaggiare. È stato effettuato un Viaggio di quasi 1800 miglia in Europa attraverso un veicolo a energia solare progettato e costruito dai giovani universitari. Ora il successo aspetta di essere messo in commercio. Costruiscono un camper a energia solare: l’impresa degli studenti Alcuni studenti iscritti alla Eindhoven University of Technology, nei Paesi Bassi, hanno creato la prima casa mobile alimentata esclusivamente dall’energia solare e le hanno dato il nome Stella Vita. ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 4 dicembre 2021) 22olandesi hanno dimostrato come unsostenibile, alimentato unicamente dall’, permetta di viaggiare. È stato effettuato undi quasi 1800 miglia inattraverso unprogettato e costruito dai giovani universitari. Ora il successo aspetta di essere messo in commercio. Costruiscono un camper a: l’Alcuniiscritti alla Eindhoven University of Technology, nei Paesi Bassi, hanno creato la prima casa mobile alimentata esclusivamente dall’e le hanno dato il nome Stella Vita. ...

