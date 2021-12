Very Mobile alla XXV Edizione di ‘artigiano in fiera’ a Rho (Di sabato 4 dicembre 2021) Roma, 3 dicembre 2021 – Very Mobile partecipa per la prima volta ad “Artigiano in Fiera”, noto appuntamento fieristico nazionale, giunto alla sua XXV Edizione. La manifestazione, in programma dal 4 al 12 dicembre alla “Fiera Milano” di Rho, è un ‘villaggio globale’ dedicato all’artigianato di tutto il mondo, dove si potranno scoprire e acquistare prodotti originali, di alta qualità, provenienti da oltre 100 Paesi. Very Mobile accoglierà i visitatori presso il proprio stand, all’interno del Padiglione 3, con uno spazio commerciale espositivo, realizzato in esclusiva per la fiera. L’evento è l’occasione per conoscere meglio il mondo di Very Mobile e, grazie alla presenza del personale dedicato, scoprire le vantaggiose ... Leggi su pantareinews (Di sabato 4 dicembre 2021) Roma, 3 dicembre 2021 –partecipa per la prima volta ad “Artigiano in Fiera”, noto appuntamento fieristico nazionale, giuntosua XXV. La manifestazione, in programma dal 4 al 12 dicembre“Fiera Milano” di Rho, è un ‘villaggio globale’ dedicato all’artigianato di tutto il mondo, dove si potranno scoprire e acquistare prodotti originali, di alta qualità, provenienti da oltre 100 Paesi.accoglierà i visitatori presso il proprio stand, all’interno del Padiglione 3, con uno spazio commerciale espositivo, realizzato in esclusiva per la fiera. L’evento è l’occasione per conoscere meglio il mondo die, graziepresenza del personale dedicato, scoprire le vantaggiose ...

