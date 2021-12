Versailles 3 in onda su La7 il 4 dicembre con tre nuovi episodi: le trame (Di sabato 4 dicembre 2021) Prosegue la programmazione di Versailles 3 su La7, con tre nuovi episodi il 4 dicembre dopo che la première di stagione è andata in onda una settimana fa, insieme al finale della seconda. Come noto Versailles 3 è l’ultima stagione della costosa serie franco-canadese di Canal+ (già disponibile in Italia anche nel catalogo di Netflix), che La7 sta trasmettendo dallo scorso ottobre in prima serata e in prima tv in chiaro, con un appuntamento settimanale ogni sabato. Dopo un capitolo dedicato al cosiddetto “Affare dei Veleni”, che ha plasmato l’intera trama della seconda stagione, l’ultima parte della saga di Luigi XIV nella lussuosa residenza di Versailles vede il Re Sole alle prese con una politica espansionistica aggressiva e senza ... Leggi su optimagazine (Di sabato 4 dicembre 2021) Prosegue la programmazione di3 su La7, con treil 4dopo che la première di stagione è andata inuna settimana fa, insieme al finale della sec. Come noto3 è l’ultima stagione della costosa serie franco-canadese di Canal+ (già disponibile in Italia anche nel catalogo di Netflix), che La7 sta trasmettendo dallo scorso ottobre in prima serata e in prima tv in chiaro, con un appuntamento settimanale ogni sabato. Dopo un capitolo dedicato al cosiddetto “Affare dei Veleni”, che ha plasmato l’intera trama della secstagione, l’ultima parte della saga di Luigi XIV nella lussuosa residenza divede il Re Sole alle prese con una politica espansionistica aggressiva e senza ...

