Verissimo | la confessione di Paola Ferrari | «Mia madre ha cercato di uccidermi»

Leggi su ultimora.news

(Di sabato 4 dicembre 2021) Nella puntata di sabato 4 dicembre di, Silvia Toffanin ha ospitato la giornalista sportiva, che ha raccontato alcuni episodi della sua vita personale e professionale. Scappata di casa a soli 16 anni, grazie ad Enzo Tortora, esordisce in televisione come centralinista dello storico programma Rai, Portobello. Da quel momento inizierà la sua carriera in TV, fino alla conduzione di programmi sportivi come Dribbling, Pole Position, 90° minuto e La Domenica Sportiva.: “Ho subito moltissime molestie sul lavoro” Dopo 30 anni di carriera,ha sottolineato che ancora oggi nel mondo giornalistico, soprattutto in quello che segue il calcio, ci sono colleghi che non riescono ad equiparare il ruolo della donna a quello dell'uomo, ...