(Di sabato 4 dicembre 2021) La coppia a ruota libera nel talk di Silvia Toffanin: come è nato l’amore, come si è sviluppato e perché non c’è più l’intenzione di avere altri figli L’articolo proviene da Gossip e Tv. L'articolo proviene da City Roma News.

ParliamoDiNews : Verissimo: Elena Santarelli, altro figlio? La risposta da pugno nello stomaco #verissimo #elena #santarelli #figlio… - DonnaGlamour : Elena Santarelli e Bernardo Corradi, dal primo incontro alla malattia del figlio Giacomo - Asia90847274 : Elena Santarelli è un vero esempio e una donna tanto tanto forte #verissimo - Danky1237999 : Elena e Bernardo sono veramente una delle più belle coppie ?? #verissimo - NFede84 : Che belli Elena Santarelli e Bernardo Corradi! E non solo fisicamente! #verissimo -

Leggi anche >Santarelli e Bernardo Corradi acoglie l'occasione per ringraziare il marito per il supporto ricevuto nei suoi momenti di fragilità. Sul primo incontro, invece, ...Ospite per la prima volta a '' assieme al marito Bernardo Corradi,Santarelli chiude le porte a un ipotetico terzo bambino, dopo il tumore del primogenito Giacomo . 'Non ce la faccio,...Quando ci sono uscita l'ho baciato subito, ho sentito le farfalle». Elena Santarelli e Bernardo Corradi a Verissimo Corradi dà la sua versione: «Io ero attratto dalla bellezza, ma quello che ha ...Verissimo, Aka7even racconta un periodo difficile del suo passato: "Mi prendevano in giro perchè imitavo i ballerini" Tra gli ospiti della nuova puntata ...