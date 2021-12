Venezia | Zanetti | ' Contro il Verona dobbiamo dare il 100%'

(Di sabato 4 dicembre 2021)- "essere bravi a non farci influenzare troppo dalla sconfitta di Bergamo, e questo è un aspetto su cui sto lavorando molto. Noi siamo una squadra giovane e in momenti come questi c'...

Lo ha dichiarato il tecnico del, Paolo, in vista della gara con il Verona : "A livello mediatico in Italia il risultato è una cosa che conta, e anche il modo in cui si perde fa ...Igor Tudor, allenatore del Verona, non si fida dele sprona i suoi a non sottovalutare la formazione diin vista della sfida di domani pomeriggio al Penzo contro gli arancioneroverdi: ...Il tecnico: "È una formazione completa, che mette in campo un ritmo incalzante, che gioca con aggressività attaccando con molti uomini" ...Il Venezia ospita domani alle 15 il Verona di Igor Tudor, reduce dal pareggio in casa col Cagliari nel turno infrasettimanale. Dopo il pesante scivolone di martedì contro l’Atalanta, il tecnico Paolo ...