Venezia-Verona | Zanetti | “Ho visto una squadra che ha subito un contraccolpo | sto lavorando su questo”

(Di sabato 4 dicembre 2021) Il tecnico del, Paolo, alla vigilia del match contro ilvalevole per la sedicesima giornata di Serie A 2021/2022, ha parlato in conferenza stampa: “Recuperiamo Ebuehi, per Okereke e Vacca è più sì che no. Modolo è a casa con la febbre, vediamo se domattina ne avrà ancora. Sigurdsson no, Maenpaa è a casa con il mal di schiena. Gli altri ci sono tutti. Per quello che hoquesti giorni vi dico che temo questa cosa. Hounache haun, stomolto suaspetto, soprattutto per il tipo diche siamo, con tanti giovani, con dei leader tecnici, ma con pochi elementi di esperienza. Inmomento c’è bisogno di ...

Commenta per primo Alla vigilia della gara col Verona, l'allenatore del Venezia Paolo Zanetti fa il punto sugli indisponibili: ' Recuperiamo Ebuehi, per Okereke e Vacca è più sì che no. Modolo da valutare perché ha la febbre. Non ci sarà ... Il tecnico del Venezia Paolo Zanetti ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida casalinga di domani contro l'Hellas Verona di Igor Tudor. Questo sarà il primo Derby veneto in Serie A da Vero ...