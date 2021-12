Variante Omicron, Bassetti: “Ha un ‘pezzetto’ del virus del raffreddore” (Di sabato 4 dicembre 2021) “Dopo poco più di una settimana da quando è diventata famosa in tutto il mondo, grazie a ricercatori del Massachusetts sappiamo qualcosa in più sulla Variante Omicron. La nuova Variante che ha terrorizzato forse ingiustamente il mondo, ha acquisito un ‘pezzetto’ del virus del raffreddore comune. Ecco spiegato perché darebbe quadri clinici più lievi, rispetto alla Delta, molto simili al raffreddore”. Lo evidenzia Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive all’ospedale Policlinico San Martino di Genova, riportando e commentando su Facebook uno studio internazionale ancora in preprint. Secondo i risultati ottenuti dai ricercatori, spiega Bassetti, “Omicron grazie a questa aggiunta di materiale ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 4 dicembre 2021) “Dopo poco più di una settimana da quando è diventata famosa in tutto il mondo, grazie a ricercatori del Massachusetts sappiamo qualcosa in più sulla. La nuovache ha terrorizzato forse ingiustamente il mondo, ha acquisito undeldelcomune. Ecco spiegato perché darebbe quadri clinici più lievi, rispetto alla Delta, molto simili al”. Lo evidenzia Matteo, direttore della Clinica di malattie infettive all’ospedale Policlinico San Martino di Genova, riportando e commentando su Facebook uno studio internazionale ancora in preprint. Secondo i risultati ottenuti dai ricercatori, spiega, “grazie a questa aggiunta di materiale ...

