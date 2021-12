Vaccino – Lo Stato abbandona chi ha subìto reazioni avverse (Di sabato 4 dicembre 2021) Lunedì presidio di Ucdl davanti al ministero della salute – Lunedì 6 dicembre, alle ore 12, l’Unione per le Cure, i Diritti e le Libertà ha organizzato un presidio davanti alla sede del Ministero della Salute, per chiedere al Governo una immediata e formale assunzione di impegno per il supporto dei cittadini che hanno sofferto di reazioni avverse a seguito della vaccinazione per la prevenzione del Covid-19. “Parliamo di migliaia di persone rimaste senza alcun protocollo da seguire, punti di riferimento e con cure, a volte costose, da sostenere autonomamente, non è accettabile”, ha commentato Erich Grimaldi, Presidente di Ucdl e del Comitato Terapia Domiciliare Covid-19, “ci risiamo quindi, come per le mancate cure domiciliari, quello che ha a che fare con il coordinamento e la pianificazione in questa emergenza è tornato a mancare ancora”. Ucdl ha ... Leggi su romadailynews (Di sabato 4 dicembre 2021) Lunedì presidio di Ucdl davanti al ministero della salute – Lunedì 6 dicembre, alle ore 12, l’Unione per le Cure, i Diritti e le Libertà ha organizzato un presidio davanti alla sede del Ministero della Salute, per chiedere al Governo una immediata e formale assunzione di impegno per il supporto dei cittadini che hanno sofferto dia seguito della vaccinazione per la prevenzione del Covid-19. “Parliamo di migliaia di persone rimaste senza alcun protocollo da seguire, punti di riferimento e con cure, a volte costose, da sostenere autonomamente, non è accettabile”, ha commentato Erich Grimaldi, Presidente di Ucdl e del Comitato Terapia Domiciliare Covid-19, “ci risiamo quindi, come per le mancate cure domiciliari, quello che ha a che fare con il coordinamento e la pianificazione in questa emergenza è tornato a mancare ancora”. Ucdl ha ...

