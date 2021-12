Vaccino e Green Pass, 50 mila i neo dodicenni che rischiano di restare senza certificato durante le feste (Di sabato 4 dicembre 2021) Difficotà nel periodo delle feste di Natale per mote famiglie e poi c'è la questione del dosaggio. Pediatrico a 11 anni e 11 mesi, da adulti a 12 anni Leggi su repubblica (Di sabato 4 dicembre 2021) Difficotà nel periodo delledi Natale per mote famiglie e poi c'è la questione del dosaggio. Pediatrico a 11 anni e 11 mesi, da adulti a 12 anni

Advertising

borghi_claudio : @DOCTORWHO71 @Piero92443771 Si usiamo il vaccino antinfluenzale per chi lo desidera. Senza green pass e altre costr… - fattoquotidiano : Green pass, tutti i chiarimenti del governo: senza vaccino in zona arancione niente caffè al bancone né palestra –… - GuidoDeMartini : ?? NO PASS ?? ANCHE IL MAGISTRATO DICE NO AL PASS Rifiuta sia il vaccino che il tampone, sospeso a Venezia magistrato… - TruIeeIy : RT @borghi_claudio: @DOCTORWHO71 @Piero92443771 Si usiamo il vaccino antinfluenzale per chi lo desidera. Senza green pass e altre costrizio… - Marko_Morandi : RT @borghi_claudio: @DOCTORWHO71 @Piero92443771 Si usiamo il vaccino antinfluenzale per chi lo desidera. Senza green pass e altre costrizio… -