Vaccino Covid, secondo Redfield (ex Cdc) dopo la terza dose, c'è da prepararsi a quarta e quinta (Di sabato 4 dicembre 2021) Servirà una quarta dose di Vaccino contro il Covid? Probabilmente anche una quinta. È quanto emerge da un'intervista rilasciata a Repubblica del 4 dicembre dal professor Robert Redfield, ex numero uno del Center for Disease Control degli Usa Chi è Robert Ray Redfield Roberto Ray Redfield Junior è nato il 10 luglio del 1951. Virologo, è stato direttore del Centers for Disease Control and Prevention dal 26 marzo 2018 al 20 gennaio 2021. Ha fatto parte, sin dall'inizio della pandemia Covid, della task force che la Casa Bianca ha formato. Ha ricevuto diversi premi per la sua carriera da scienziato. Oggi svolge il ruolo di consulente per il governatore del Maryland. Il suo profilo è quello di chi studia da una vita i virus con una ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 4 dicembre 2021) Servirà unadicontro il? Probabilmente anche una. È quanto emerge da un'intervista rilasciata a Repubblica del 4 dicembre dal professor Robert, ex numero uno del Center for Disease Control degli Usa Chi è Robert RayRoberto RayJunior è nato il 10 luglio del 1951. Virologo, è stato direttore del Centers for Disease Control and Prevention dal 26 marzo 2018 al 20 gennaio 2021. Ha fatto parte, sin dall'inizio della pandemia, della task force che la Casa Bianca ha formato. Ha ricevuto diversi premi per la sua carriera da scienziato. Oggi svolge il ruolo di consulente per il governatore del Maryland. Il suo profilo è quello di chi studia da una vita i virus con una ...

