Vaccino Covid, quarta dose si farà? E quando? Cosa dicono gli esperti (Di sabato 4 dicembre 2021) La campagna vaccinale avanza con la terza dose, necessaria, sottolineano gli esperti, anche alla luce della variante Omicron. E si guarda a una quarta dose del Vaccino anti Covid nel 2022. "Ad ora, da quello che emerge, la variante Omicron sembrerebbe più contagiosa, ma con casi più lievi. Non sappiamo ancora in via definitiva se possa schivare il Vaccino, ma qualora dovesse farlo non sarebbe comunque in forma completa, ecco perché è necessario fare la terza dose" dice ai microfoni di iNews24 il direttore sanitario dell'Irccs Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, Fabrizio Pregliasco. Ieri il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli ha parlato di una quarta dose come probabilità concreta.

