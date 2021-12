Vaccino Covid, Iss: “Dopo 5 mesi efficacia cala da 75% a 44%” (Di sabato 4 dicembre 2021) “Dopo cinque mesi dal completamento del ciclo vaccinale, l’efficacia del Vaccino” anti Covid “nel prevenire la malattia, sia nella forma sintomatica che asintomatica, scende dal 75% al 44%”. Lo evidenzia l’Istituto superiore di sanità nel report esteso su Covid-19. “Rimane elevata l’efficacia vaccinale – prosegue l’Iss – nel prevenire casi di malattia severa, in quanto l’efficacia per i vaccinati con ciclo completo da meno di cinque mesi è pari al 93% rispetto ai non vaccinati, mentre risulta pari all’85% per i vaccinati con ciclo completo da oltre cinque mesi rispetto ai non vaccinati”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 4 dicembre 2021) “cinquedal completamento del ciclo vaccinale, l’del” anti“nel prevenire la malattia, sia nella forma sintomatica che asintomatica, scende dal 75% al 44%”. Lo evidenzia l’Istituto superiore di sanità nel report esteso su-19. “Rimane elevata l’vaccinale – prosegue l’Iss – nel prevenire casi di malattia severa, in quanto l’per i vaccinati con ciclo completo da meno di cinqueè pari al 93% rispetto ai non vaccinati, mentre risulta pari all’85% per i vaccinati con ciclo completo da oltre cinquerispetto ai non vaccinati”. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

FBiasin : Rapporto Censis. Per il 5,9% degli italiani il #covid non esiste. Per il 10,9% il #Vaccino è inutile. Per il 12,… - MediasetTgcom24 : Biella, va a fare il vaccino con un avambraccio in silicone: 50enne denunciato #Covid - Adnkronos : #Covid, Zaia: 'Non ce l'ho con #novax, ma vaccino è soluzione. Finiamola con le menate, 83% ricoverati oggi in Vene… - SoniaLaVera : RT @ImolaOggi: ??Covid, vaccino anche ai bambini guariti? Rezza: vedremo che indicazioni dare - MIBrutus : #Covid, non fa il #vaccino e poi si pente: 'Ho capito il mio errore sotto il casco per l'ossigeno'… -