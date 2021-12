Vaccino Covid, Iss: “Dopo 5 mesi efficacia cala da 75% a 44%” (Di sabato 4 dicembre 2021) “Dopo cinque mesi dal completamento del ciclo vaccinale, l’efficacia del Vaccino” anti Covid “nel prevenire la malattia, sia nella forma sintomatica che asintomatica, scende dal 75% al 44%”. Lo evidenzia l’Istituto superiore di sanità nel report esteso su Covid-19. “Rimane elevata l’efficacia vaccinale – prosegue l’Iss – nel prevenire casi di malattia severa, in quanto l’efficacia per i vaccinati con ciclo completo da meno di cinque mesi è pari al 93% rispetto ai non vaccinati, mentre risulta pari all’85% per i vaccinati con ciclo completo da oltre cinque mesi rispetto ai non vaccinati”. NON VACCINATI – L’Iss evidenzia poi che “per un non vaccinato, rispetto a un vaccinato da meno di 5 mesi, il ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 4 dicembre 2021) “cinquedal completamento del ciclo vaccinale, l’del” anti“nel prevenire la malattia, sia nella forma sintomatica che asintomatica, scende dal 75% al 44%”. Lo evidenzia l’Istituto superiore di sanità nel report esteso su-19. “Rimane elevata l’vaccinale – prosegue l’Iss – nel prevenire casi di malattia severa, in quanto l’per i vaccinati con ciclo completo da meno di cinqueè pari al 93% rispetto ai non vaccinati, mentre risulta pari all’85% per i vaccinati con ciclo completo da oltre cinquerispetto ai non vaccinati”. NON VACCINATI – L’Iss evidenzia poi che “per un non vaccinato, rispetto a un vaccinato da meno di 5, il ...

