Vaccino Covid | Bassetti | “Evidente che nel 2022 si farà quarta dose”

"E' Evidente che nel 2022 faremo una quarta dose" di Vaccino per Covid-19, "bisogna solo capire quando, non credo che si farà nei primi mesi del nuovo anno per chi ha fatto e sta facendo adesso terza dose. Dovremo attendere i risultati degli studi, vedere quanto dura l'immunità del ciclo completo con 3 dosi e poi valutare quando ci sarà bisogno della quarta". Non ha dubbi Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive all'ospedale policlinico San Martino di Genova, che commenta così all'Adnkronos Salute le affermazioni del presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli, che parla di una quarta dose di Vaccino Covid-19

