Vaccino ai bimbi | il 50% dei genitori dice no

Sei italiani su dieci favorevoli, ma chi ha figli piccoli è scettico. I motivi? Ancora pochi dati e contagio difficile in età pediatrica di ANTONIO NOTO

Sei italiani su dieci favorevoli, ma chi ha figli piccoli è scettico. I motivi? Ancora pochi dati e contagio difficile in età pediatrica di ANTONIO NOTO Articolo Iss: un non vaccinato rischia la morte ...Una platea superiore a quella deiche potenzialmente dovrebbero essere vaccinati in Italia ... Ricordo inoltre che la somministrazione delancti - Covid ai bambini è un terzo della dose di ...Sei italiani su dieci favorevoli, ma chi ha figli piccoli è scettico. I motivi? Ancora pochi dati (52%) e contagio difficile in età pediatrica (34%) ...Dopo l'approvazione dei vaccino per i bambini nella fascia di età dai 5 agli 11 anni il prossimo step è mettere in sicurezza anche i più piccoli fino ai 5 anni. Alla ...