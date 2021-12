Vaccino ai bambini, Palù: forse da Pasqua pure quello per 0-5 anni. Ma il virus corre più della scienza (Di sabato 4 dicembre 2021) Il virologo Palù torna sulla questione (e sui dati) del Vaccino ai bambini. Del resto, solo qualche giorno fa lo aveva detto: ormai il Covid è diventato una «malattia pediatrica». E anche se la cosa ha preso alla sprovvista i più, la scienza ora si concentra prioritariamente sui più piccoli, divenuti le prede più a rischio del virus e delle sue ultime, pericolose mutazioni. La variante Delta in testa a tutte. E così, rassicurando i dubbiosi e indecisi, il presidente dell’Aifa Giorgio Palù, rispondendo alle domande dei ragazzi nel corso di “Live In Courmayeur” organizzato da Sky Tg24, cita l’esempio più attuale e calzante sull’argomento: «Negli Stati uniti sono stati vaccinati contro Covid-19 ben 4 milioni e 300.000 bambini. Una platea superiore a quella dei bimbi che ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 4 dicembre 2021) Il virologotorna sulla questione (e sui dati) delai. Del resto, solo qualche giorno fa lo aveva detto: ormai il Covid è diventato una «malattia pediatrica». E anche se la cosa ha preso alla sprovvista i più, laora si concentra prioritariamente sui più piccoli, divenuti le prede più a rischio dele delle sue ultime, pericolose mutazioni. La variante Delta in testa a tutte. E così, rassicurando i dubbiosi e indecisi, il presidente dell’Aifa Giorgio, rispondendo alle domande dei ragazzi nel corso di “Live In Courmayeur” organizzato da Sky Tg24, cita l’esempio più attuale e calzante sull’argomento: «Negli Stati uniti sono stati vaccinati contro Covid-19 ben 4 milioni e 300.000. Una platea superiore a quella dei bimbi che ...

Advertising

borghi_claudio : Era meglio se non leggevo l'autorizzazione AIFA per il vaccino covid per bambini. MA CHE DIAMINE VUOL DIRE? Nessun… - RobertoBurioni : E' successo di nuovo. @borghi_claudio in agosto dice una scemenza (il vaccino non ha senso per i bambini) e io gli… - RobertoBurioni : Il 29 agosto il vaccino per i bambini sotto i 12 anni non c’era. Per questo non aveva senso. - notinmyname94 : RT @borghi_claudio: Era meglio se non leggevo l'autorizzazione AIFA per il vaccino covid per bambini. MA CHE DIAMINE VUOL DIRE? Nessun dett… - Carolin70270912 : RT @TwittGiorgio: Vaccino ai bambini, la rabbia di Andrea Crisanti: 'Mica siamo pecore! As... -