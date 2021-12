Vacanze di Natale a Cortina, il turismo di (extra) lusso e le Olimpiadi trainano la rinascita della “Perla delle Dolomiti”: ecco come è cambiata negli anni la meta preferita dai ricchi (Di sabato 4 dicembre 2021) Lo scorso weekend una schiera di venticinquenni è arrivata in città a bordo di fiammanti Lamborghini, Ferrari, Maserati e supercar di ogni tipo per festeggiare un compleanno. C’è poi lo sceicco arabo che ha prenotato un intero hotel per una festa privata con il suo harem e la coppia della Nuova Zelanda con amici e parenti per celebrare le nozze. Che si tratti di paperoni pronti a farsi coccolare, habitué di ritorno in cerca di privacy o fedelissimi, tutti vogliono essere a Cortina d’Ampezzo. La Perla delle Dolomiti splende, e non solo per lo scintillio delle decorazioni natalizie. C’è stata quella dei cinepanettoni, poi quella della crisi e, infine, la Cortina di oggi, che non solo è tornata a essere una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 4 dicembre 2021) Lo scorso weekend una schiera di venticinquenni è arrivata in città a bordo di fiammanti Lamborghini, Ferrari, Maserati e supercar di ogni tipo per festeggiare un compleanno. C’è poi lo sceicco arabo che ha prenotato un intero hotel per una festa privata con il suo harem e la coppiaNuova Zelanda con amici e parenti per celebrare le nozze. Che si tratti di paperoni pronti a farsi coccolare, habitué di ritorno in cerca di privacy o fedelissimi, tutti vogliono essere ad’Ampezzo. Lasplende, e non solo per lo scintilliodecorazioni natalizie. C’è stata quella dei cinepanettoni, poi quellacrisi e, infine, ladi oggi, che non solo è tornata a essere una ...

