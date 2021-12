Usa, in centinaia ricordano Davide Giri alla Columbia University. Malaspina migliora (Di sabato 4 dicembre 2021) In centinaia si sono radunati ieri sera nel campus della Columbia University per ricordare Davide Giri, il dottorando piemontese ucciso a coltellate la notte precedente nei pressi del campus. Il New York Post racconta di molti studenti sotto choc che hanno partecipato alla commemorazione, alcuni con candele accese, altri hanno lasciato dei fiori. Dal rettore della Colombia University, Lee Bollinger, «affetto e sostegno ai genitori e alla famiglia di Davide». Il New York Post raccoglie le parole di Ana Gonzalez, la “fidanzata distrutta” per la morte del dottorando. «Avevamo progetti per una vita insieme dopo la fine del suo PhD all’inizio del prossimo anno», ha detto Ana Gonzales, parlando di una “lunga storia”. Per poi aggiungere: ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 4 dicembre 2021) Insi sono radunati ieri sera nel campus dellaper ricordare, il dottorando piemontese ucciso a coltellate la notte precedente nei pressi del campus. Il New York Post racconta di molti studenti sotto choc che hanno partecipatocommemorazione, alcuni con candele accese, altri hanno lasciato dei fiori. Dal rettore della Colombia, Lee Bollinger, «affetto e sostegno ai genitori efamiglia di». Il New York Post raccoglie le parole di Ana Gonzalez, la “fidanzata distrutta” per la morte del dottorando. «Avevamo progetti per una vita insieme dopo la fine del suo PhD all’inizio del prossimo anno», ha detto Ana Gonzales, parlando di una “lunga storia”. Per poi aggiungere: ...

