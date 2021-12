Usa: è uno studente perugino il giovane ferito a New York (Di sabato 4 dicembre 2021) E' un perugino, Roberto Malaspina, 27 anni, il giovane ferito a New York poco dopo l'accoltellamento a morte di Davide Giri. Lo riporta oggi il Corriere dell'Umbria. Malaspina, e non Malastina come ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 4 dicembre 2021) E' un, Roberto Malaspina, 27 anni, ila Newpoco dopo l'accoltellamento a morte di Davide Giri. Lo riporta oggi il Corriere dell'Umbria. Malaspina, e non Malastina come ...

Advertising

ladyonorato : Negli USA un giudice blocca Biden. Ce ne sarà uno anche in Italia. - Agenzia_Ansa : Morire a 5 anni per un colpo di pistola esploso per gioco da un amico di 13 anni. L'ennesima tragedia delle armi ne… - fattoquotidiano : IL DOCUMENTO | Il colosso farmaceutico, in 82 pagine inviate all’americana Fda, scrive: “Follow-up in 5 studi, comp… - ManuelaMassucci : @ilpost D'altra parte se gli regali un'arma, uno che deve fa? La usa! - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione Attacco #hacker contro il Dipartimento di Stato #USA tramite uno #spyware del… -