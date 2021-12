Uomini e Donne, coppia amatissima annuncia le nozze (dopo solo 2 mesi di conoscenza) (Di sabato 4 dicembre 2021) Uomini e Donne, una coppia amatissima del dating show di Maria ha annunciato il proprio matrimonio lasciando tutti senza parole. La coppia infatti ha iniziato a frequentarsi soltanto pochissimo tempo fa. Uomini e Donne-AltranotiziaL’edizione di quest’anno di Uomini e Donne ha portato ad una coppia un mare di felicità. I due innamorati si sono conosciuti a settembre all’inizio dell’edizione del trono over e a fine ottobre hanno deciso di lasciare il programma per cominciare una vita insieme. Di chi si tratta? Uomini e Donne, lieto annuncio per una coppia recente Uomini e Donne ha regalato grandi ... Leggi su altranotizia (Di sabato 4 dicembre 2021), unadel dating show di Maria hato il proprio matrimonio lasciando tutti senza parole. Lainfatti ha iniziato a frequentarsi soltanto pochissimo tempo fa.-AltranotiziaL’edizione di quest’anno diha portato ad unaun mare di felicità. I due innamorati si sono conosciuti a settembre all’inizio dell’edizione del trono over e a fine ottobre hanno deciso di lasciare il programma per cominciare una vita insieme. Di chi si tratta?, lieto annuncio per unarecenteha regalato grandi ...

