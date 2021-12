Una massa scura nei cieli di Roma: vero avvistamento o “falso Ufo”? (Di sabato 4 dicembre 2021) Dalle pagine twitter di Scott Brando (Ufoofinterest) in questi giorni possiamo vedere un video inviato da qualcuno che pensava di aver filmato un Ufo sui cieli della capitale. La forma scura e mutevole evoluiva sul centro, sul Tevere e su molte zone che non sono nuove a simili avvistamenti. Nonostante siano in molti a vedere in queste macchie una struttura intelligente proveniente da mondi extraterrestri, agli occhi dei Romani che si trovano in giro all’inizio del tramonto, specie verso la fine di novembre, la visione è ben nota. Non ci vuole molto a capire che si tratta di storni, riuniti a migliaia in stormi compatti mentre tornano da una giornata passata nelle campagne Romane e cercano posti dove passare la notte, nei parchi o sui platani che costeggiano il biondo Tevere. E come ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 4 dicembre 2021) Dalle pagine twitter di Scott Brando (ofinterest) in questi giorni possiamo vedere un video inviato da qualcuno che pensava di aver filmato unsuidella capitale. La formae mutevole evoluiva sul centro, sul Tevere e su molte zone che non sono nuove a simili avvistamenti. Nonostante siano in molti a vedere in queste macchie una struttura intelligente proveniente da mondi extraterrestri, agli occhi deini che si trovano in giro all’inizio del tramonto, specie verso la fine di novembre, la visione è ben nota. Non ci vuole molto a capire che si tratta di storni, riuniti a migliaia in stormi compatti mentre tornano da una giornata passata nelle campagnene e cercano posti dove passare la notte, nei parchi o sui platani che costeggiano il biondo Tevere. E come ...

