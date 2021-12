Una galleria di trompe l’œil da Parigi alle lande della psiche

(Di domenica 5 dicembre 2021) Il nome di Julien Gracq balzò agli onoricronaca nell’inverno del 1951, in occasione del rifiuto opposto dall’autore al conferimento del prestigioso premio Goncourt per Le rivage des Syrtes, sorprendente romanzo pubblicato da José Corti, piccolo editore di origine corsa che aveva stampato le opere di un manipolo di autori surrealisti. Dietro quello strano pseudonimo, coniugante un patronimico di ascendenza stendhaliana e un cognome che sembra rifarsi al termine cacofonico dei Gracchi, si nascondeva in realtà un oscuro insegnante … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

marinogaldiero : RT @RomaReport: Gli aspetti belli di quando piove a Roma per giorni e giorni: ogni tanto esce il sole e i riflessi nelle pozzanghere sono f… - FabriMaina : RT @JacopoVeneziani: #Divulgo la maestosa Galleria di Bacco nel Palazzo Ducale di Sassuolo (Modena), affrescata da Giacomo Monti, Baldassar… - ilTorineseNews : RT @MuseiRealiTo: Filastrocche, indovinelli, storie e tanti colori animano la nuova esposizione dei Musei Reali: Animali dalla A alla Z. Un… - CiccioniSe : RT @JacopoVeneziani: #Divulgo la maestosa Galleria di Bacco nel Palazzo Ducale di Sassuolo (Modena), affrescata da Giacomo Monti, Baldassar… - chiara_brivio : RT @JacopoVeneziani: #Divulgo la maestosa Galleria di Bacco nel Palazzo Ducale di Sassuolo (Modena), affrescata da Giacomo Monti, Baldassar… -

Ultime Notizie dalla rete : Una galleria

Il Manifesto

Incolpevole anche sul gol di Balestrerofotografica Pro Patria - FeralpiSalò 0 a 2 4 - 12 -... Per il resto si vede poco - poco però ha il merito di mandarevolta in porta Castelli. 68' ...Sarà la stretta artist Laika in collaborazione con laRosso20sette di Roma a raccogliere ... Non è importante sapere chi c'è dietro la maschera: davanti c'èdonna che interpreta la realtà ...L'8 dicembre taglio del nastro per Galleria e26 con Blanchaert: l'idea di inclusione si ispira al mondo delle api ...Installazioni ambientali, arte immersiva ed esperienziale, mostre, stand in fiera ad Art Basel… con il ritorno dell’art week Miami si riempie di eventi e appuntamenti legati all’arte. Abbiamo scelto i ...