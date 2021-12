‘Una donna al Quirinale’, la petizione online per una figura femminile alla Presidenza della Repubblica: “È il momento” (Di sabato 4 dicembre 2021) Da Napoli è stata lanciata la petizione online ‘Una donna al Quirinale’. L’iniziativa è promossa da Aidda, associazione italiana che valorizza e sostiene l’imprenditoria al femminile. Per aderire è possibile andare su change.org. “Crediamo che una campagna di sensibilizzazione per avere finalmente una donna al Quirinale possa essere importante non tanto per raggiungere l’obiettivo in queste elezioni – ha spiegato Antonella Giachetti, presidente nazionale Aidda – ma per portare l’attenzione della comunità sulla necessità di integrare ai valori attuali quelli femminili che sono la speranza per il futuro. La leadership al femminile è infatti caratterizzata dal valore della cura che deve diventare una dimensione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 4 dicembre 2021) Da Napoli è stata lanciata laal. L’iniziativa è promossa da Aidda, associazione italiana che valorizza e sostiene l’imprenditoria al. Per aderire è possibile andare su change.org. “Crediamo che una campagna di sensibilizzazione per avere finalmente unaal Quirinale possa essere importante non tanto per raggiungere l’obiettivo in queste elezioni – ha spiegato Antonella Giachetti, presidente nazionale Aidda – ma per portare l’attenzionecomunità sulla necessità di integrare ai valori attuali quelli femminili che sono la speranza per il futuro. La leadership alè infatti caratterizzata dal valorecura che deve diventare una dimensione ...

