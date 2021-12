Un Posto al Sole, anticipazioni dal 6 al 10 dicembre: il terribile segreto di Chiara (Di sabato 4 dicembre 2021) anticipazioni settimanali “Un Posto al Sole”, puntate dal 6 al 10 dicembre 2021. Che cosa vedremo nei nuovi episodi della soap opera napoletana su Rai 3 alle 20.40? Chiara è sempre più in crisi per quello che è successo durante l’incidente in cui ha perso la vita il padre. Era lei alla guida. Sopraffatta dal senso di colpa, è sul punto di confessare tutto. Nunzio continua a starle accanto, provando Leggi su solodonna (Di sabato 4 dicembre 2021)settimanali “Unal”, puntate dal 6 al 102021. Che cosa vedremo nei nuovi episodi della soap opera napoletana su Rai 3 alle 20.40?è sempre più in crisi per quello che è successo durante l’incidente in cui ha perso la vita il padre. Era lei alla guida. Sopraffatta dal senso di colpa, è sul punto di confessare tutto. Nunzio continua a starle accanto, provando

Advertising

MondoTV241 : Anticipazioni di Un Posto al Sole dal 6 al 10 dicembre 2021 #UnPostoalSole - lun_81 : RT @asraf1966: Quel suo modo che non ti lasciava mai solo di entrare in ogni sua parola.. Ma bastava la luce del sole per ricoprire ogni po… - asraf1966 : Quel suo modo che non ti lasciava mai solo di entrare in ogni sua parola.. Ma bastava la luce del sole per ricoprir… - Gio65988714 : RT @ImprontaC: Vattene via umana! La poltrona è occupata?? se vuoi, a terra sul tappeto c’è un posto tutto per te?? Ancora qui?! Ma non vedi… - alborama : RT @GiancarloDeRisi: Di Maio continuerà a fare il ministro anche dopo il 2023. Questo conta per lui e non altro. Un posto al sole che lo ti… -