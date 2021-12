Ue | occuparsi di vocabolario lasciando tutti nelle mani del profitto è pericoloso

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 4 dicembre 2021) di Gianluca Pinto Nell’Europa del III millennio, come si nota, si è sempre ‘sul pezzo’. Qualche giorno fa, in piena quarta ondata di Covid e nel pieno di una devastante crisi ambientale arrivata al punto di non ritorno, è spuntata con uno straordinario tempismo una proposta di tipo linguistico tesa, con ragionamenti mirabili ed invidiabili per la loro complessità, a garantire il rispetto delle varietà culturali, di religione e di tradizioni presenti nei vari paesi dell’Ue. Si propone, ad esempio, di non dire “Buon Natale”, ma semplicemente “Buone Feste”, per non creare discriminazioni verso chi non crede al ‘Natale’ ad esempio. Trail significato di stampo consumistico acquisito da alcune ricorrenze, per cui si dovrebbe fare una riflessione a più ampio raggio, questa acuta intuizione e questa geniale idea di cercare una soluzione alle tensioni sociali ...