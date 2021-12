Ucraina, W. Post: Russia pianifica offensiva con 175.000 truppe (Di sabato 4 dicembre 2021) Resta alta la tensione tra Usa e Russia per la questione Ucraina. Con il coinvolgimento di un numero di soldati che arriverebbe fino a 175.000 unità, il Cremlino pianifica un’offensiva su più fronti all’inizio del prossimo anno, rivela il Washington Post che cita funzionari Usa e scrive di aver ottenuto un documento non classificato dell’intelligence che include immagini satellitari che mostrano forze russe che si concentrano in quattro aree. “I piani russi prevedono un’offensiva militare contro l’Ucraina all’inizio del 2022 con una dimensione di forze raddoppiata rispetto a quello che abbiamo visto la scorsa primavera durante le esercitazioni rapide russe vicino ai confini dell’Ucraina”, ha affermato un funzionario dell’Amministrazione Usa coperto da ... Leggi su italiasera (Di sabato 4 dicembre 2021) Resta alta la tensione tra Usa eper la questione. Con il coinvolgimento di un numero di soldati che arriverebbe fino a 175.000 unità, il Cremlinoun’su più fronti all’inizio del prossimo anno, rivela il Washingtonche cita funzionari Usa e scrive di aver ottenuto un documento non classificato dell’intelligence che include immagini satellitari che mostrano forze russe che si concentrano in quattro aree. “I piani russi prevedono un’militare contro l’all’inizio del 2022 con una dimensione di forze raddoppiata rispetto a quello che abbiamo visto la scorsa primavera durante le esercitazioni rapide russe vicino ai confini dell’”, ha affermato un funzionario dell’Amministrazione Usa coperto da ...

Advertising

lifestyleblogit : Ucraina, W. Post: Russia pianifica offensiva con 175.000 truppe - - italiaserait : Ucraina, W. Post: Russia pianifica offensiva con 175.000 truppe - fisco24_info : Ucraina, W. Post: Russia pianifica offensiva con 175.000 truppe: L'analisi sulla base di un documento non classific… - zazoomblog : Washington Post: Russia pianifica attacco a Ucraina. Biden: Non accetterò linea rossa di nessuno - #Washington… - PasaCndor : RT @RaiNews: Il presidente Usa in vista del summit virtuale con l'omologo russo si aspetta una 'lunga discussione' sulla crisi ucraina. Sec… -