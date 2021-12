Ucraina | W Post | Russia pianifica offensiva con 175 000 truppe

(Di sabato 4 dicembre 2021) Resta alta la tensione tra Usa eper la questione. Con il coinvolgimento di un numero di soldati che arriverebbe fino a 175.000 unità, il Cremlinoun’su più fronti all’inizio del prossimo anno, rivela il Washingtonche cita funzionari Usa e scrive di aver ottenuto un documento non classificato dell’intelligence che include immagini satellitari che mostrano forze russe che si concentrano in quattro aree. “I piani russi prevedono un’militare contro l’all’inizio del 2022 con una dimensione di forze raddoppiata rispetto a quello che abbiamo visto la scorsa primavera durante le esercitazioni rapide russe vicino ai confini dell’”, ha affermato un funzionario dell’Amministrazione Usa coperto da ...

175mila soldati russi starebbero pronti per invadere il territorio di Kiev. Dagli Stati Uniti il presidente Biden avverte: non accetterò la linea rossa di ...Il Cremlino starebbe pianificando un'offensiva insu più fronti all'inizio del prossimo anno utilizzando 100 gruppi tattici di battaglione con ... Lo rivela il Washingtoncitando dirigenti ...Il Cremlino sta pianificando una nuova offensiva in Ucraina. Lo scrive il Washington Post citando dirigenti Usa e documenti non classificati dell'intelligence americana, tra cui immagini satellitari, ...WASHINGTON. Il Cremlino sta pianificando un'offensiva in Ucraina su più fronti a inizio 2022 utilizzando 100 gruppi tattici di battaglione con un numero stimato sino a 175 mila soldati, insieme a blin ...