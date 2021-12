“Uà. uomo di varie età”: anticipazioni della prima puntata (Di sabato 4 dicembre 2021) , in onda stasera su Canale 5. Chi saranno gli ospiti? Scopriamolo insieme “Uà. uomo di varie età”: Parte stasera, su Canale 5, in prima serata il grande varietà di Claudio Baglioni. Il cantante (70 anni) torna in tv con un mega show del sabato sera, uno show personalissimo, tutto suo, diviso in tre puntate che andranno rispettivamente in onda, su Canale 5, sabato 4, 11 e 18 dicembre. Baglioni, felicissimo, parla così del suo programma: «Ho sempre amato la televisione. Non solo perché è, in assoluto, la platea più vasta di fronte alla quale un artista possa desiderare di esibirsi. Ma anche perché è il più popolare dei media. L’unico davvero capace di raggiungere tutti, con un linguaggio chiaro, semplice, immediato. Che sa far riflettere e sognare ma, soprattutto, regalare emozioni grandi e sempre nuove. ... Leggi su zon (Di sabato 4 dicembre 2021) , in onda stasera su Canale 5. Chi saranno gli ospiti? Scopriamolo insieme “Uà.dietà”: Parte stasera, su Canale 5, inserata il grandetà di Claudio Baglioni. Il cantante (70 anni) torna in tv con un mega show del sabato sera, uno show personalissimo, tutto suo, diviso in tre puntate che andranno rispettivamente in onda, su Canale 5, sabato 4, 11 e 18 dicembre. Baglioni, felicissimo, parla così del suo programma: «Ho sempre amato la televisione. Non solo perché è, in assoluto, la platea più vasta di fronte alla quale un artista possa desiderare di esibirsi. Ma anche perché è il più popolare dei media. L’unico davvero capace di raggiungere tutti, con un linguaggio chiaro, semplice, immediato. Che sa far riflettere e sognare ma, soprattutto, regalare emozioni grandi e sempre nuove. ...

