Tv | terribile schianto per il presentatore italiano | ricoverato d’urgenza in Ospedale

(Di sabato 4 dicembre 2021) Parlando con il Corriere della Sera, il giornalista e conduttore televisivo ha raccontato la dinamica dell'incidente avuto nelle scorse ore in autostrada, in Abruzzo, mentre percorreva l'A24 in direzione Teramo. "Un cambio di corsia mal segnalato e anche una disattenzione mia. Ha visto l’auto? Me la sono cavata solo con una frattura del setto nasale. Sono un miracolato…Oggi comincia per me una nuova vita“. A dirlo è Gabriele Anzalone, meglio conosciuto con il nome d’arte di Red Ronnie: parlando con il Corriere della Sera, il giornalista e conduttore televisivo ha raccontato la dinamica dell’incidente avuto nelle scorse ore in autostrada, in Abruzzo, mentre percorreva l’A24 in direzione Teramo. A causa di alcuni lavori in corso, è andato a schiantarsi contro una cuspide, i blocchi di cemento messi per deviare il traffico. Subito trasportato ina ...