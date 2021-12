Tv Talk, ospiti e anticipazioni di oggi: orario di inizio e programma 4 dicembre 2021 (Di sabato 4 dicembre 2021) ospiti di Tv Talk della puntata di oggi 4 dicembre: Tommaso Zorzi tra i protagonisti. Andrà in onda oggi a partire dalle 15.00 circa la nuova puntata di Tv Talk condotta da Massimo Bernardini. Sarà una puntata ricca di emozioni grazie ai tanti ospiti, tra cui spicca il nome di Tommaso Zorzi, influencer, ex protagonista di Riccanza, ed ex concorrente e vincitore della scorsa edizione del Grande Fratello Vip. Tommaso Zorzi, che attualmente conduce su Discovery+ Drag Race Italia insieme a Priscilla e Chiara Francini, oggi parlerà sia della trasmissione che sta conducendo che dei suoi progetti futuri . Tv Talk, anticipazioni 4 dicembre: Tommaso Zorzi e gli altri ospiti Tv ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 4 dicembre 2021)di Tvdella puntata di: Tommaso Zorzi tra i protagonisti. Andrà in ondaa partire dalle 15.00 circa la nuova puntata di Tvcondotta da Massimo Bernardini. Sarà una puntata ricca di emozioni grazie ai tanti, tra cui spicca il nome di Tommaso Zorzi, influencer, ex protagonista di Riccanza, ed ex concorrente e vincitore della scorsa edizione del Grande Fratello Vip. Tommaso Zorzi, che attualmente conduce su Discovery+ Drag Race Italia insieme a Priscilla e Chiara Francini,parlerà sia della trasmissione che sta conducendo che dei suoi progetti futuri . Tv: Tommaso Zorzi e gli altriTv ...

Alessandra De Stefano, Maria Chiara Giannetta, Tommaso Zorzi e Priscilla ospiti a Tv Talk