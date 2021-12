Turchia, l’Adana Demirspor di Montella cade contro il Trabzonspor: in gol anche Hamsik (Di sabato 4 dicembre 2021) l’Adana Demispor di Vincenzo Montella cade 2-0 contro il Trabzonspor nel match valevole per la quindicesima giornata della SuperLig turca: decidono le reti di Nwakaeme e dell’ex centrocampista del Napoli, Marek Hamsik. l’Adana, dunque, resta fermo al deciso posto in classifica con 20 punti; per Mario Balotelli 90? di gioco senza però riuscire ad incidere sulla partita, collezionando soltanto un cartellino giallo. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 4 dicembre 2021)Demispor di Vincenzo2-0ilnel match valevole per la quindicesima giornata della SuperLig turca: decidono le reti di Nwakaeme e dell’ex centrocampista del Napoli, Marek, dunque, resta fermo al deciso posto in classifica con 20 punti; per Mario Balotelli 90? di gioco senza però riuscire ad incidere sulla partita, collezionando soltanto un cartellino giallo. SportFace.

