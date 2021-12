Tu sì que vales, chi ha vinto l’ultima edizione? Un talento che conquista tutti (Di sabato 4 dicembre 2021) Una nuova stagione di Tu sì que vales si è appena conclusa, portando alla vittoria un talento incredibile. Ecco chi si è aggiudicato il primo posto nella competizione. Tu sì que valesDa pochissimo si è conclusa una nuova stagione della trasmissione televisiva a Tu sì que vales, noto talent show in onda su Canale 5. Ormai da diverse edizioni i giudici che si occupano di selezionare tutti i talenti e scegliere i migliori, è composta da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi, con la partecipazione di Sabrina Ferilli nella giuria popolare. Tanti i momenti emozionanti, ma anche divertenti, che hanno tenuto compagnia a tutto il pubblico televisivo. Tu sì que vales, chi ha vinto l’ultima ... Leggi su chenews (Di sabato 4 dicembre 2021) Una nuova stagione di Tu sì quesi è appena conclusa, portando alla vittoria unincredibile. Ecco chi si è aggiudicato il primo posto nella competizione. Tu sì queDa pochissimo si è conclusa una nuova stagione della trasmissione televisiva a Tu sì que, noto talent show in onda su Canale 5. Ormai da diverse edizioni i giudici che si occupano di selezionarei talenti e scegliere i migliori, è composta da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi, con la partecipazione di Sabrina Ferilli nella giuria popolare. Tanti i momenti emozionanti, ma anche divertenti, che hanno tenuto compagnia a tutto il pubblico televisivo. Tu sì que, chi ha...

Advertising

smilezvone : oddio ma ora che è finito tu si que vales cosa farò sta sera - _ValeV13_ : oggi non c'è neanche tu si que vales che faccio stasera - zazoomblog : Tu sì que vales chi c’è dietro al programma? Ecco i nomi degli autori - #vales #dietro #programma? #degli - srfxmdf : RT @itseemslikeit_: ciurma domani primo sabato senza tu si que vales ciò che più si avvicina alla mia idea di su1cidi0 if u ask - Luca_zone : RT @Corriere: «Dopo Amici sono arrivate tante cose: il Capodanno con Carlo Conti, Tu sì que vales, ho ballato a Sanremo. E al provino di Ci… -