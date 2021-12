Triennale Milano dedica due mostre al fotografo dell’anima

Advertising

zazoomblog : Giovanni Gastel l’omaggio della Triennale di Milano con due mostre - #Giovanni #Gastel #l’omaggio #della - 24HTSI : Alla Triennale di MIlano una doppia retrospettiva su Giovanni Gastel - MichaelGiulian2 : RT @Paola57305387: #TRIENNALE MILANO ' Il #mestiere del #grafico' - ADM_assdemxmi : Ricostruita in Triennale la Casa Lana di Sottsass. Boeri: “Una macchina del tempo” - ADM_assdemxmi : RT @triennalemilano: 'Ho sempre pensato che, forse, potevo provare a disegnare luoghi dove trovare un po' di forza per aspettare o forse, a… -

Ultime Notizie dalla rete : Triennale Milano

Nova News

Con queste parole Stefano Boeri, presidente dispiega l'omaggio al fotografo Giovanni Gastel, scomparso lo scorso anno. Due le mostre: The People I Like , in collaborazione con il ...... Novaraaperta il 6, 7 e 8 dicembre Notizia precedente 0 CommentoQuarantenne milanese prenderà servizio nella nostra città a partire dal prossimo 15 dicembre: incarico triennale JESI, 4 dicembre 2021 – Giovanni Dongiovanni, 40 anni di Milano, è il nuovo comandante ...L'estetica e il garbo elegante di un fotografo che ha scritto la storia della moda e del ritratto. E anche un pezzo prezioso di storia di How to Spend it.