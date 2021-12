Treni, guasti su nodo ferroviario di Firenze: ritardi di 4 ore e corse cancellate (Di sabato 4 dicembre 2021) Lunghe attese, anche di oltre quattro ore, sul sistema ferroviario italiano. La circolazione dei Treni ad alta velocità in direzione Nord e Sud e dei regionali in arrivo e in partenza da Firenze è stata fortemente rallentata fin dalle prime ore del mattino di oggi, sabato 4 dicembre. I ritardi, ha fatto sapere Ferrovie dello Stato, sono stati causati inizialmente da “ostacoli in linea fra Orte e Orvieto” nella tratta direttissima Roma-Firenze, e in un secondo momento da “guasti tecnici nel nodo di Firenze”. Anche una volta risolti i problemi, i ritardi accumulati non sono stati smaltiti. Secondo quanto confermato da Trenitalia - che riporta gli aggiornamenti sulla circolazione - in giornata il ritardo di alcuni ... Leggi su tg24.sky (Di sabato 4 dicembre 2021) Lunghe attese, anche di oltre quattro ore, sul sistemaitaliano. La circolazione deiad alta velocità in direzione Nord e Sud e dei regionali in arrivo e in partenza daè stata fortemente rallentata fin dalle prime ore del mattino di oggi, sabato 4 dicembre. I, ha fatto sapere Ferrovie dello Stato, sono stati causati inizialmente da “ostacoli in linea fra Orte e Orvieto” nella tratta direttissima Roma-, e in un secondo momento da “tecnici neldi”. Anche una volta risolti i problemi, iaccumulati non sono stati smaltiti. Secondo quanto confermato datalia - che riporta gli aggiornamenti sulla circolazione - in giornata il ritardo di alcuni ...

