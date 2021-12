Tragedia a New York: chi è Roberto Malaspina, il 27enne ferito dopo l’omicidio di Davide Giri. Il padre: “Sta bene, era lì da un giorno” (Di sabato 4 dicembre 2021) Originario di Perugia, anche lui nella Grande Mela da studente per ragioni professionali. Il padre: «Era lì da solo un giorno, per fare una ricerca nell'ateneo americano e adesso si trova ricoverato in ospedale» Leggi su lastampa (Di sabato 4 dicembre 2021) Originario di Perugia, anche lui nella Grande Mela da studente per ragioni professionali. Il: «Era lì da solo un, per fare una ricerca nell'ateneo americano e adesso si trova ricoverato in ospedale»

