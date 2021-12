Toyota C-HR e Corolla Cross - Una piattaforma multienergia per le prossime generazioni

Leggi su quattroruote

(Di sabato 4 dicembre 2021) Laintrodurrà unapensata per offrire, da sola, tutti i gradi elettrificazione dal full hybrid all'elettrico puro, passando per il plug-in. Come anticipato da Automotive News, il nuovo pianale, denominato E3, sarà realizzato appositamente per l'Europa e assemblato nel Regno Unito e in Turchia: è dedicato alla famiglia di modelli medi, a partire dalla nuova serie della C-HR. Ma sarà installato anche sulla prossima generazione della, che in questi giorni è stata svelata nella sua versione europea in occasione del Kenshiki Forum. Eurocentrica. LaE3 arriverà nella seconda metà del decennio in corso. Sarà un ibrido, nel senso che andrà a combinare caratteristiche della Ga-C (l'architettura compact globale) con quelle della e-Tnga dedicata agli EV, che non viene ...