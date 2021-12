Torino-Empoli | una giornalista dietro alla rimonta dei toscani | Andreazzoli lo svela in diretta!

(Di sabato 4 dicembre 2021) Un consiglio di unadi Dazn, Barbara Cirillo,dell’da 0-2 a 2-2 contro il. Nelle solite interviste post match il tecnico dell’Aurelioha ringraziato Cirillo, con la quale aveva scambiato due parole prima della gara. “Mettiamo a posto le cose, dobbiamo dare il suo a chi va dato. Tu avevi detto che preferivi Di Francesco in avanti e Henderson sulla trequarti. Io non ti ho ascoltato e ho fatto il contrario e si è visto il risultato parziale, che è andato malissimo. Allora ho corretto, ricordavo quello che mi avevi detto efine del primo tempo siamo andati con Di Francesco in avanti e Henderson sulla trequarti. Ti ringrazio e invito i miei colleghi ad ascoltare i ...

Advertising

gabripuggioni28 : @MdEroi @AndreCardi @realpeppons @RaffoSarnataro @roberto_avato @PieroPradelli @HyboriaLeague @vorreiesserezz… - Enzobruno9 : @AndreCardi @mastelli93 @MMoretti24 @AssetAsteria @Napolitanto @Rilusi_ Milan-Salernitana 3-0 Roma-Inter 1-1 Napoli… - mastelli93 : @AndreCardi @Enzobruno9 @MMoretti24 @AssetAsteria @Napolitanto @Rilusi_ #PronoTwitter10 Milan-Salernitana 2-0 Roma… - GiacomoGieda : @AndreCardi @mastelli93 @Enzobruno9 @MMoretti24 @AssetAsteria @Napolitanto @Rilusi_ #PronoTwitter10 Milan-Salernit… - marcelekJMJ : Serie A 15 kolejka: Fiorentina 3:1 Sampdoria Atalanta 4:0 Venezia Salernitana 0:2 Juve ?? Hellas 0:0 Cagliari ?? Int… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Empoli

Abbiamo visto tutti: un'espulsione ha cambiato una partita che era sul 2 - 0 dopo pochi minuti". Tre sconfitte consecutive per gli aquilotti, in cerca di una svolta in campionato. La ...Inun'espulsione ha rimesso equilibrata una partita che era 2 - 0. Comunque dobbiamo migliorare, se vogliamo risultati diversi e positivi dobbiamo difenderci insieme ma anche nel ...B come Batistuta. B come Banchelli. GB, Gabriel Batistuta. GB Giacomo Banchelli. Classe 1969 il primo, classe 1973 il secondo. Nell’epoca d’oro di Bati-gol in casa viola tutti erano convinti di avere ...A Thiago Motta non è andata giù la lettura arbitrale della spallata a palla lontana rifilata da Lautaro ad Erlic durante Inter-Spezia. L'attaccante nerazzurro in quell'occasione è stato ammonito. (ANS ...