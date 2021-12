Toiletpaper Beauty firmata Cattelan-Ferrari

Leggi su panorama

(Di sabato 4 dicembre 2021) La firma iconica di Maurizioe Pierpaolo, in collaborazione con l’azienda italiana cosmetica La Bottega, introduce la nuova e irriverente collezione. Sul packaging sono riconoscibili le immagini ideate per il magazinedivenuto brand di prodotti e progetti surreali e fuori dagli schemi a 360 gradi, in chiave pop, che toccano segmenti trasversali, dalla moda all’automotive, dal design al food e beverage, fino alla musica e alle arti in generale. La Bottega è un’azienda italiana, con sede a Trecastelli in provincia di Ancona, che progetta e produce articoli dedicati al mondo dell’hotellerie, anch’essa da sempre in simbiosi con la moda e il design innovativo, e una filosofia centrata sul servizio ‘su misura’ in base alla richiesta del committente. I nuovi ...