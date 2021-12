Tiago Pinto: “Sette sconfitte sono tante, non ce le aspettavamo. Fiducia nel lavoro di Mourinho” (Di sabato 4 dicembre 2021) Tiago Pinto, general manager della Roma, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il pesante ko interno contro l’Inter:“Credo che tutti noi dobbiamo lavorare per rendere orgogliosi i tifosi, ringraziarli per il loro supporto ma sappiamo che nel calcio il momento non esprime il lavoro che facciamo ogni giorno. Ci crediamo nella strada che stiamo seguendo, dobbiamo lavorare anche di più e dopo questa sconfitta dobbiamo pensare al domani. In questi mesi che Mourinho è qua ha tirato fuori tante cose dai calciatori, oggi non dobbiamo dimenticare che abbiamo avuto tante difficoltà con Sette giocatori fuori che possono essere titolari. sono sicuro che Mourinho continuerà a tirar fuori il meglio dai calciatori”. Vi aspettavate ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 4 dicembre 2021), general manager della Roma, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il pesante ko interno contro l’Inter:“Credo che tutti noi dobbiamo lavorare per rendere orgogliosi i tifosi, ringraziarli per il loro supporto ma sappiamo che nel calcio il momento non esprime ilche facciamo ogni giorno. Ci crediamo nella strada che stiamo seguendo, dobbiamo lavorare anche di più e dopo questa sconfitta dobbiamo pensare al domani. In questi mesi cheè qua ha tirato fuoricose dai calciatori, oggi non dobbiamo dimenticare che abbiamo avutodifficoltà congiocatori fuori che posessere titolari.sicuro checontinuerà a tirar fuori il meglio dai calciatori”. Vi aspettavate ...

Advertising

TuttoMercatoWeb : Roma, Tiago Pinto: 'Sette sconfitte sono tante, ma ho fiducia in squadra e Mourinho' - VoceGiallorossa : ?? LA VOCE DELLA SERA - Le notizie di giornata - calciomercatoit : ????? #RomaInter, #TiagoPinto tra il calciomercato e #Mourinho: 'Nessun dubbio sull'allenatore. Ecco cosa faremo a g… - salvione : Tiago Pinto: “Non ci aspettavamo sette sconfitte, ma fiducia in Mourinho” - teladoiotokyo : Tiago Pinto: E? nelle difficoltà che la squadra deve essere più forte. Mourinho allenatore giusto? Non ho dubbi a r… -