The Voice Senior vince ancora: il venerdì sera è di Antonella Clerici (Di sabato 4 dicembre 2021) Rai 1 continua a portare a casa ascolti ottimi al venerdì sera. Se è vero che Carlo Conti con la sua pazzesca edizione di Tale e quale show aveva incassato numeri più alti, è anche vero che Antonella Clerici, con un format che non si rivolge a un target ampissimo, riesce comunque a incassare ottimi numeri, come quelli portati a casa nella serata di ieri, 3 dicembre 2021. Ascolti che sono valsi la vittoria a The Voice Senior: oltre 3,5 milioni di spettatori e il 18% di share per il programma di Rai 1 che ha fatto bene, come era successo anche settimana scorsa. Obiettivo raggiunto: battere il GF VIP e conquistare anche la prima serata del venerdì, per andare dritti verso la meta.

