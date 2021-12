The Voice Senior, tutti increduli: è proprio il papà della cantante (Di sabato 4 dicembre 2021) Antonella Clerici è tornata in tv con la nuova edizione di The Voice Senior e venerdì 3 dicembre 2021 è andata in onda la seconda puntata dello show musicale con Orietta Berti, Clementino, Loredana Bertè e Gigi D’Alessio nel ruolo di giudici. Non sono mancate sorprese ed emozioni. E piccole gaffe: quando è salito sul palco Franco Tortora, cantante romano classe 1953 che ha inciso diversi brani tra gli anni Settanta e Ottanta ma Orietta Berti non l’ha riconosciuto. Ha intonato il brano dei Pooh, ‘La donna del mio amico’ e conquistato tutti i giudici e la conduttrice, chiacchierando con la moglie del cantante, si è chiesta se Orietta Berti si sarebbe ricordata di Franco, visto che nel 1971 parteciparono insieme a Un disco per l’estate. Ma no: “Io e te eravamo assieme a Un disco per l’estate nel ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 4 dicembre 2021) Antonella Clerici è tornata in tv con la nuova edizione di Thee venerdì 3 dicembre 2021 è andata in onda la seconda puntata dello show musicale con Orietta Berti, Clementino, Loredana Bertè e Gigi D’Alessio nel ruolo di giudici. Non sono mancate sorprese ed emozioni. E piccole gaffe: quando è salito sul palco Franco Tortora,romano classe 1953 che ha inciso diversi brani tra gli anni Settanta e Ottanta ma Orietta Berti non l’ha riconosciuto. Ha intonato il brano dei Pooh, ‘La donna del mio amico’ e conquistatoi giudici e la conduttrice, chiacchierando con la moglie del, si è chiesta se Orietta Berti si sarebbe ricordata di Franco, visto che nel 1971 parteciparono insieme a Un disco per l’estate. Ma no: “Io e te eravamo assieme a Un disco per l’estate nel ...

