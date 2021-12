The Voice Senior, sul palco si esibisce il papà di Laura Pausini: la reazione della cantante e dei giudici del talent (Di sabato 4 dicembre 2021) Ieri, nel corso della seconda puntata di The Voice, uno dei protagonisti della serata è stato Fabrizio Pausini, padre della famosissima cantante Laura. Il Signor Pausini inizialmente non ha rivelato il rapporto di parentela con la cantante, ma è stata la conduttrice Antonella Clerici a menzionare la figli. Sul palco di The Voice Fabrizio ha portato il brano rivisitato da Sergio Bardotti Aznavour, canzone che è stata molto apprezzata dai giudici, che non sapevano che si trattava del papà di Laura Pausini. Infatti, tutti e quattro i giudice – Clementino, Loredana Bertè, Orietta Berti e Gigi D’Alessio – hanno premuto il bottone e si sono ... Leggi su isaechia (Di sabato 4 dicembre 2021) Ieri, nel corsoseconda puntata di The, uno dei protagonistiserata è stato Fabrizio, padrefamosissima. Il Signorinizialmente non ha rivelato il rapporto di parentela con la, ma è stata la conduttrice Antonella Clerici a menzionare la figli. Suldi TheFabrizio ha portato il brano rivisitato da Sergio Bardotti Aznavour, canzone che è stata molto apprezzata dai, che non sapevano che si trattava deldi. Infatti, tutti e quattro i giudice – Clementino, Loredana Bertè, Orietta Berti e Gigi D’Alessio – hanno premuto il bottone e si sono ...

