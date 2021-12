The Voice Senior: Stefania Castelli è la prima cantante transgender (Di sabato 4 dicembre 2021) Stefania Castelli a The Voice Senior ha conquistato tutti e quattro i coach con la sua Sally. Ad avere la meglio è stata però Loredana Bertè che l’ha presa nel suo team. Stefania ha scritto una pagina di storia del programma perché è la prima cantante transgender ad essersi presentata. “Io sono una donna che si è fatta da sola nel vero senso della parola. Mi chiamo Stefania Castelli ed abito a Siena dove sono nata 65 anni fa. Ho sempre fatto musica in casa, avevo l’impianto con la chitarra. La musica mi ha dato una grossa mano ad andare avanti perché mi occupava le giornate e non mi faceva pensare a quello che non ero ma che avrei voluto essere”. Stefania ha poi continuato: “Non sentivo proprio un ... Leggi su biccy (Di sabato 4 dicembre 2021)a Theha conquistato tutti e quattro i coach con la sua Sally. Ad avere la meglio è stata però Loredana Bertè che l’ha presa nel suo team.ha scritto una pagina di storia del programma perché è laad essersi presentata. “Io sono una donna che si è fatta da sola nel vero senso della parola. Mi chiamoed abito a Siena dove sono nata 65 anni fa. Ho sempre fatto musica in casa, avevo l’impianto con la chitarra. La musica mi ha dato una grossa mano ad andare avanti perché mi occupava le giornate e non mi faceva pensare a quello che non ero ma che avrei voluto essere”.ha poi continuato: “Non sentivo proprio un ...

