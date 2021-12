The Voice senior, Loredana Bertè una furia contro Gigi D’Alessio “Sei un …” (Di sabato 4 dicembre 2021) Ieri, The Voice senior ha regalato un’altra bella pagina di televisione. Antonella Clerici, al timone, era super gasata e felice di condurre anche quest’anno la trasmissione che l’anno scorso le ha regalato delle grandissime soddisfazioni perché è così piena di vita e di gioia. Poi c’è stato anche un momento tra Loredana Bertè e Gigi D’Alessio di finta lite con uno scambio di battute al veleno in simpatia che ha fatto molto divertire. Vediamo cosa è accaduto. Loredana Bertè a Gigi D’Alessio: “Sei un parac**o” Quando si è presentata sul palco Cosetta Gigli, di 61 anni di Lucca, professoressa che insegna alle scuole medie, tutti e quattro i giudici hanno capito che era molto brava perchè la donna si è esibita con ... Leggi su cityroma (Di sabato 4 dicembre 2021) Ieri, Theha regalato un’altra bella pagina di televisione. Antonella Clerici, al timone, era super gasata e felice di condurre anche quest’anno la trasmissione che l’anno scorso le ha regalato delle grandissime soddisfazioni perché è così piena di vita e di gioia. Poi c’è stato anche un momento tradi finta lite con uno scambio di battute al veleno in simpatia che ha fatto molto divertire. Vediamo cosa è accaduto.: “Sei un parac**o” Quando si è presentata sul palco Cosetta Gigli, di 61 anni di Lucca, professoressa che insegna alle scuole medie, tutti e quattro i giudici hanno capito che era molto brava perchè la donna si è esibita con ...

Advertising

LoredanaBerte : Ci siamo?? Stasera la seconda puntata di The Voice Senior 2 su Rai 1?? rimanete attaccati al divano ?? Chi vi ha colp… - fanpage : Il padre di Laura Pausini a #TheVoiceSenior: “Ho dedicato tutta la vita alla musica” - CLEMENTINOIENA : The Voice!! Grazie per averci seguito! Ci vediamo venerdì prossimo!!! ???? #TheVoiceSenior @RaiUno @LoredanaBerte… - pasto_388 : RT @fanpage: #TheVoiceSenior batte il #Gfvip, a Rai Uno la sfida degli ascolti del venerdì sera - SoniaSamoggia : RT @fanpage: #TheVoiceSenior batte il #Gfvip, a Rai Uno la sfida degli ascolti del venerdì sera -