The Voice Senior | la storia di Stefania

A The Voice Senior Stefania Castelli conquista i giudici e sceglie come coach Loredana Bertè Toccante storia a The Voice Senior, il talent show condotto da Antonella Clerici in onda su Rai1. Nella seconda puntata, andata in onda venerdì 3 dicembre, è stata raccontata la storia di Stefania Castelli, da Siena. Lei infatti è vissuta per 46 anni nel corpo di Stefano. Si è sposato e ha avuto un figlio, ed era sempre e solo Stefano. A 46 anni, con coraggio e determinazione, ha deciso di diventare a tutti gli effetti ciò che si sentiva nel cuore e nella mente fin dalla prima infanzia: una donna, ed è così diventata Stefania. Con la voce tremante e gli occhi lucidi Stefania ha raccontato la sua personale esperienza ...

